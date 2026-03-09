ROUNDUP: Reiseverband: Bald Ausreise aller Gäste aus Golfregion

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs sitzen deutsche Urlauber weiterhin in der Golfregion fest - sie könnten die Region nach Einschätzung der Reisebranche aber bald verlassen. Man gehe davon aus, dass voraussichtlich bis Mittwoch alle Veranstaltergäste ausreisen können, teilte der Deutsche Reiseverband (DRV) mit. Insgesamt gehe es dabei um knapp 2.000 Reisende, die noch vor Ort seien. Die meisten von ihnen hielten sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.

"Das Hauptaugenmerk der Reiseveranstalter liegt derzeit nach wie vor auf der Situation in den betroffenen Regionen und darauf, alles zu tun, um die Gäste vor Ort zurück nach Hause zu bringen", heißt es vom Verband. Aufgrund umfangreicher Luftraumsperrungen in der Region sei dies eine überaus komplexe Aufgabe.

Tui Cruises: Alle deutschen "Mein Schiff 4"-Gäste sind zurück

Wegen des Kriegs konnten zwei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Tui Cruises die Golfregion nicht verlassen. Auch ein Schiff von MSC Cruises war betroffen.

Am Abend teilte Tui Cruises mit, alle deutschen Gäste der "Mein Schiff 4" seien ausgereist. Auch Crewmitglieder hätten die Heimreise angetreten. Früheren Angaben zufolge waren rund 2.500 Menschen an Bord des Schiffs.

Weiter hieß es von Tui Cruises, für Gäste der "Mein Schiff 5" seien am Dienstag fünf Flüge organisiert worden. Am Mittwoch sollen zwei Charterflüge folgen. Aus der Stellungnahme geht nicht hervor, wann die Ausreise der "Mein Schiff 5"-Urlauber abgeschlossen sein wird./kge/DP/mis