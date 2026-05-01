DAX25.185 -0,8%Est506.064 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5400 -2,2%Nas26.583 +0,9%Bitcoin65.714 -1,0%Euro1,1629 -0,1%Öl100,3 +4,1%Gold4.506 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX letztlich schwächer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Sivers Semiconductors, Ferrari, SoftBank, Infineon, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX letztlich von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX letztlich von Gewinnmitnahmen belastet
Trotz Waffenruhe: US-Militär greift Ziele im Iran und Minenleger-Boote an Trotz Waffenruhe: US-Militär greift Ziele im Iran und Minenleger-Boote an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Rekordtemperaturen in Großbritannien: Wärmster Tag im Mai

26.05.26 17:04 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. Am Nachmittag wurden in London und am Londoner Flughafen Heathrow 35 Grad Celsius gemessen - nach dem Rekord am Montag eine erneute Höchstmarke für den Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Bereits in der Nacht zu Dienstag war es so warm wie noch nie zu diesem Zeitpunkt im Jahr. Im Londoner Vorort Kenley fiel die Temperatur nicht unter 21,3 Grad Celsius.

"Heute ist der heißeste Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. In Heathrow und Kew Gardens wurden vorläufig 35,0 Grad Celsius gemessen", schrieb der Wetterdienst Met Office auf der Plattform X.

Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius), wie der Wetterdienst mitteilte. Dienstagabend steigt die Gewittergefahr. Der vorherige Rekord für den Mai - 32,8 Grad Celsius - war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

Für die Briten kamen die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen zum perfekten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum sogenannten "Spring bank holiday" für Ausflüge. Bilder und Videos zeigen unter anderem überfüllte Strände am Ärmelkanal im südenglischen Bournemouth - aber auch volle Autobahnen./mj/DP/men