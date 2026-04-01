DAX24.225 -0,2%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 +1,7%Nas24.260 -0,6%Bitcoin66.453 +2,2%Euro1,1749 +0,1%Öl99,15 +0,1%Gold4.759 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 NEL ASA A0B733 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Trump erklärt Waffenruhe für verlängert -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- LPKF, NEL, TUI. SAP, BioNTech, TMTG, Deutsche Telekom, T-Mobile US im Fokus
Top News
Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: American Airlines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: American Express gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Rentenausgleich nach Scheidung bald ohne Tricks und Fehler

22.04.26 11:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Rentenansprüche sollen im Fall einer Scheidung künftig umfassend zwischen den Ex-Ehepartnern aufgeteilt werden, inklusive nachträglicher Korrekturen. Das sieht ein Entwurf aus dem Bundesjustizministerium vor, den das Kabinett beschlossen hat.

Lückenhafte Meldungen werden bisher nicht ausgeglichen

Bereits nach geltendem Recht werden Rentenansprüche aus der Zeit der Ehe bei einer Scheidung hälftig zwischen den Ex-Ehegatten aufgeteilt. Wenn jemand seinen Rentenanspruch beim sogenannten Versorgungsausgleich aber vergessen, verschwiegen oder übersehen hat, geht das bisher zulasten des Ex-Partners. Künftig sollen solche Rentenanrechte, etwa Betriebsrentenansprüche von einem früheren Arbeitgeber, auch nachträglich ausgeglichen werden können.

Auch Rentenansprüche von Unternehmern, die als einmalige Summe und nicht als monatliche Rente gezahlt werden, sollen künftig beim Versorgungsausgleich berücksichtigt werden. Um zu verhindern, dass minimale Anrechte durch Verwaltungskosten aufgefressen werden, soll hingegen häufiger als bisher auf die Teilung solcher Anrechte verzichtet werden.

Hubig: Scheidung soll nicht zum Armutsrisiko werden

Mit den punktuellen Änderungen werde für mehr Fairness zwischen geschiedenen Partnern gesorgt, sagt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD). "Eine Scheidung darf nicht zum Armutsrisiko werden."

Ihr Vorschlag sieht auch vor, dass die gerichtliche Überprüfung des Versorgungsausgleichs aufgrund von Änderungen, die sich ergeben haben, künftig schon zwei Jahre vor dem voraussichtlichen Renteneintritt möglich sein soll. Bisher geht das erst ein Jahr vor Renteneintritt. Die geplante Änderung soll dafür sorgen, dass Gerichtsverfahren in der Regel bis zum Renteneintritt abgeschlossen sind. Über das Vorhaben muss der Bundestag noch entscheiden./abc/DP/jha