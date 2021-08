ROUNDUP: Rheinland-Pfalz und NRW wollen sich bei Wiederaufbau abstimmen

DERNAU (dpa-AFX) - Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben nach der Flutkatastrophe eine schnelle Aufbauhilfe vom Bund gefordert, damit die regionale Wirtschaft wieder in Gang gebracht werden kann. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt sagte am Freitag nach einem Treffen mit ihrem NRW-Kollegen Andreas Pinkwart (beide FDP) im Kreis Ahrweiler, es sei für den Wiederaufbau enorm wichtig, die Wirtschaft vor Ort schnell wieder zum Laufen zu bringen. "Es geht darum, Betriebe zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und den Wiederaufbau auch gemeinsam mit der Kraft der Unternehmen vor Ort zu stemmen."

"Allein in NRW sind nach einer Abschätzung der Versicherungswirtschaft Schäden in Höhe von 15-20 Milliarden Euro entstanden", sagte Pinkwart. "Deshalb brauchen wir schnelle, unbürokratische und nachhaltige Bundeshilfe in deutlich zweistelliger Milliardenhöhe", verlangte Pinkwart.

In einem Zehn-Punkte-Papier sprachen sich beide für einen mehrjährigen Aufbaufonds aus, der in beiden Ländern Planungssicherheit gebe. Der Bundesanteil an den Hilfen sollte mindestens 50 Prozent betragen. Beide vereinbarten eine enge Abstimmung und nahmen sich "weitgehend übereinstimmende Richtlinien für die Aufbauhilfe für die Unternehmen in beiden Ländern" vor. Zur Überbrückung einer möglichen Lücke bis zur Auszahlung von Aufbauhilfen für betroffene Unternehmen solle es zinsgünstige Darlehen mit Tilgungszuschüssen geben./pz/DP/men