ROUNDUP: RIB Software und Microsoft machen gemeinsame Sache bei Cloud-Plattform

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwarehersteller RIB (RIB Software SE) verbündet sich mit dem US-Konzern Microsoft. Die Unternehmen wollen beim Aufbau der Cloud-Plattform für das Bauwesen MTWO kooperieren, wie RIB Software (RIB Software SE) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Das Geschäftsmodell soll darin bestehen, Gebühren für das Abonnement der durch Microsoft und RIB in der Cloud bereitgestellten Software- und Daten-Services zu erheben. Von der Allianz verspricht sich RIB bereits in den ersten zwei Jahren hundert Kunden.

Die im TecDAX notierte Aktie schnellte nach der Ankündigung um mehr als 8 Prozent nach oben. Die Hoffnung auf gute Geschäfte mit der boomenden Bauwirtschaft überlagerte die Tatsache, dass die Kooperation erst einmal Geld kosten wird. RIB rechnet mit jeweils 3 Millionen Euro Belastung auf das operative Ergebnis (Ebitda) in den Geschäftsjahren 2018 und 2019.

Die RIB-Aktie befindet sich schon seit längerem im Aufwind. Im Januar waren sie auf ein Rekordhoch von 28,78 Euro gestiegen, bevor Anleger zunächst Kasse machten. Alleine 2017 hatten die Papiere ihren Wert verdoppelt./nas/she/jha/