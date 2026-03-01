DAX24.855 -1,7%Est506.025 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 +4,2%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.413 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,57 +8,3%Gold5.398 +2,3%
ROUNDUP/Roter Halbmond: Mehr als 550 Tote bei Angriffen im Iran

02.03.26 10:00 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Bei den Angriffen Israels und der USA sind im Iran nach Angaben des Roten Halbmonds mindestens 555 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100.000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, hieß es in einer Mitteilung der humanitären Organisation im Iran. Mehr als 130 Landkreise seien vom Krieg betroffen.

Seit Samstag greifen Israel und die USA Hunderte Ziele im Iran an. Dazu zählen militärische Infrastruktur wie Raketenabschussrampen, Anlagen des umstrittenen Atomprogramms, Hauptquartiere der Militärführung sowie Vertreter der politischen Führung. Die Hauptstadt Teheran wurde am Sonntag erneut schwer bombardiert. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei wurde am Samstag getötet. Israel und die USA begründen den Krieg mit der Bedrohung durch Irans Raketen- und Atomprogramm.

Analyse: Mehr als 2.000 Ziele im Iran attackiert

Bei den Luftangriffen seien mehr als 2.000 Ziele attackiert worden, hieß es in einer Analyse des Critical Threats Project (CTP), das von den in Washington ansässigen Denkfabriken Institute for the Study of War (ISW) und American Enterprise Institute betrieben wird.

Irans Streitkräfte haben als Reaktion auf den Krieg Ziele in mehreren Ländern der Region angegriffen. Am Morgen feuerten die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden Raketen auf Israel. Es sei die zehnte Raketenwelle seit Kriegsbeginn, hieß es in einer Mitteilung der mächtigen Revolutionsgarden. Fortschrittliche Raketen des Typs Chorramschahr 4 hätten "gewaltige Tore des Feuers" über Israel geöffnet./arb/DP/stw