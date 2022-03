ROUNDUP: Rotes Kreuz geleitet Konvois mit Flüchtenden aus Sumy

GENF (dpa-AFX) - Aus der belagerten ukrainischen Region Sumy an der russischen Grenze sind am Dienstag mit Hilfe des Roten Kreuzes zwei Konvois mit Zivilisten an Bord losgefahren. Das Rote Kreuz begleitete mindestens 80 Busse Richtung Lubny, wie es am Dienstagabend in Genf berichtete. Die Busse hätten Sumy am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr verlassen, die Aktion laufe noch, teilte die Zentrale des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Abend in Genf mit.

Die Busse wurden von klar markierten Rotkreuz-Fahrzeugen begleitet, was Angriffe verhindern sollte. Die Aktion sei durch eine Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien möglich geworden, teilte das IKRK mit. Die Rettungsaktion war seit dem Morgen vorbereitet worden. "Wir haben hunderte Menschen, die in die Busse wollen", berichtete IKRK-Mitarbeiter Erik Tollefsen aus Sumy. Das Rote Kreuz hoffe, dass für die Zivilbevölkerung hier und andernorts in den nächsten Tagen viele weitere Busse organisiert werden können./oe/DP/jha