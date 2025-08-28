DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.301 ±0,0%Nas21.476 +0,1%Bitcoin94.340 -0,6%Euro1,1648 +0,2%Öl67,24 -2,2%Gold3.383 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation BayWa-Aktie verliert: Verdacht auf Bilanzmanipulation
Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++

ROUNDUP: Ruginiene neue Ministerpräsidentin in Litauen

26.08.25 19:20 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauen hat eine neue Regierungschefin. Staatspräsident Gitanas Nauseda ernannte die Sozialdemokraten Inga Ruginiene zur Ministerpräsidentin des baltischen EU- und Nato-Landes. Die 44 Jahre alte bisherige Sozial- und Arbeitsministerin war zuvor vom Parlament in Vilnius bestätigt worden. Für Ruginiene, die vor zwei Wochen vom Staatsoberhaupt als Kandidatin für die Regierungsspitze nominiert worden war, votierten 78 Abgeordnete bei 35 Gegenstimmen und 14 Enthaltungen

Wer­bung

Nach ihrer Ernennung hat Ruginiene nun 15 Tage Zeit, eine neue Regierung zu formen, deren Mitglieder formal von Nauseda bestätigt werden müssen. Danach muss sie sich mit ihrem Kabinett und Regierungsprogramm einer weiteren Abstimmung im Parlament stellen. Bisherige Regierungschefin war Ruginienes Parteikollege Gintautas Paluckas, der Anfang August nach Vorwürfen wegen dubioser Geschäftsbeziehungen und Interessenkonflikten zurückgetreten war.

Ruginiene sagte, sie werde Litauens Unterstützung für die Ukraine fortsetzen. Sie will auch an dem Vorhaben ihres Vorgängers festhalten, in den kommenden Jahren zwischen fünf und sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. In Litauen wird künftig auch eine gepanzerte Brigade der Bundeswehr fest stationiert sein.

Proteste gegen Regierungsbündnis

Die Sozialdemokratin stützt sich auf eine neue Mitte-Links-Koalition ihrer Partei mit der populistischen Partei Morgenröte von Nemunas, dem Bund der Bauern und Grünen sowie der Wahlaktion der Polen Litauens - Christliche Familienallianz. Das Viererbündnis, das zu Wochenbeginn einen Koalitionsvertrag unterzeichnete und gegen das es öffentliche Proteste gab, hält zusammen 82 im 141 Sitze im Parlament.

Wer­bung

In Vilnius demonstrierten nach der Bestätigung von Ruginiene erneut mehrere Tausende Menschen, um ihre Besorgnis über die neue Regierungskoalition zum Ausdruck brachten. Nach Angaben der Organisatoren gehören ihr Politiker mit staatsfeindlicher Rhetorik und fragwürdigen Loyalitäten an. Zudem zweifelten sie an der Eignung von der als politisch unerfahrenen kritisierten Ruginiene, die verschiedenen Interessen der Koalitionspartner in Einklang zu bringen./awe/DP/stw