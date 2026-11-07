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ROUNDUP/Russen greifen mit Raketen an: Explosionen in Kiew und Umland

KIEW (dpa-AFX) - Mit mehreren Angriffswellen und zerstörerischen Raketen hat das russische Militär einmal mehr die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihr Umland attackiert. Im Zentrum der Millionenmetropole waren in der Nacht und am frühen Morgen etliche Explosionen deutlich zu hören, weitere gab es laut Bürgermeister Vitali Klitschko in den Außenbezirken. Dabei seien - besonders schnell fliegende und deshalb von der Luftverteidigung kaum abzuwehrende - ballistische Raketen zum Einsatz gekommen, schrieb er auf Telegram. Mehrere Wohnhäuser wurden demnach beschädigt. Die Militärverwaltung berichtete zudem von Schäden an einem Kindergarten und zwei Verletzten.

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Das genaue Ausmaß der Schäden war am Morgen noch nicht überschaubar. Angaben der ukrainischen Luftwaffe und militärnaher Beobachter zufolge galten die Angriffe Wärmekraftwerken im Stadtgebiet und südlich von Kiew sowie einem Umspannwerk westlich der Metropole. Kurz zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft vor einem neuen russischen Angriff auf Energieanlagen und die Brücken über den Fluss Dnipro gewarnt.

Russland führt seit 2022 einen verheerenden Angriffskrieg gegen die Ukraine und greift seit Wochen verstärkt Energieanlagen an, vor allem in Kiew und der Umgebung der Hauptstadt. Infolgedessen müssen Millionen Ukrainer mit stundenlangen Stromsperren, Ausfällen der Wasserversorgung und Heizung leben./ast/DP/zb

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