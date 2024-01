ROUNDUP: Russisches Außenministerium verurteilt Luftangriffe auf Huthi

MOSKAU (dpa-AFX) - Das russische Außenministerium hat die Luftangriffe der USA und anderer Länder auf die Huthi-Rebellen im Jemen verurteilt. Sie seien eine völlige Missachtung internationalen Rechts, schrieb Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa am Freitag auf Telegram. Die angelsächsischen Länder ließen die Lage in der Region eskalieren "um ihrer zerstörerischen Ziele willen".

Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte die Luftangriffe ebenfalls für "illegitim aus der Perspektive des internationalen Völkerrechts". Die vom UN-Sicherheitsrat am Mittwoch in New York verabschiedete Resolution beinhalte nicht das Recht auf Militärschläge gegen Ziele im Jemen, sagte er.

In der Resolution hatte der Sicherheitsrat, die Huthi-Rebellen zur sofortigen Einstellung ihrer Angriffe auf Schiffe im Roten Meer aufgefordert. Russland hatte sich bei der Abstimmung enthalten. Peskow bezeichnete die Rebellenangriffe als "falsche Vorgehensweise".

Russland beantragte wegen der Luftschläge für Freitag eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Die USA und Großbritannien haben in der Nacht zum Freitag mit Unterstützung der Niederlande, Australiens, Kanadas und Bahrains Stellungen der Huthi im Jemen angegriffen. Ziel ist, deren Attacken auf die Schifffahrt im Roten Meer zu unterbinden.