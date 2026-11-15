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ROUNDUP/Russland: Ukraine greift Industrieanlagen an

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat mit Drohnenangriffen in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie getroffen. Es gebe nach den Angriffen sechs Verletzte, teilte Bürgermeister Radmir Beljajew am Nachmittag mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage in Nischnekamsk getroffen wurde. In sozialen Netzwerken in Russland und der Ukraine kursierten Aufnahmen von einem Großbrand - demnach in dem Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

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Der ukrainische Generalstab bestätigte die Angriffe. Es seien in Nischnekamsk Industrieanlagen getroffen worden, die etwa Reifen für Militärfahrzeuge und anderes Zubehör herstellten. Zudem sei eine Ölraffinerie in Brand gesetzt worden.

In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an, um die Kriegswirtschaft des Landes zu schwächen. Zwar hatten die Kriegsparteien vergangene Woche ihre Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung wieder aufgenommen. Ein von der Ukraine angestrebter Waffenstillstand ist aber nicht in Sicht./mau/DP/zb

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