DAX 25.911 +0,8%ESt50 6.177 +0,1%MSCI World 4.937 +0,2%Top 10 Crypto 10,67 -0,2%Nas 26.550 +0,3%Bitcoin 71.920 -1,2%Euro 1,1147 -0,1%Öl 114,0 -1,1%Gold 4.028 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Salzgitter erhöht Ergebnis-Prognose für 2026 erneut - Aktie gefragt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
135.70 EUR 1.30 EUR 0.97 %
Charts | News | Analysen
Salzgitter
46.20 EUR 0.52 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlhersteller Salzgitter hat nach teils deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Dazu beitragen soll auch die jüngst vollständig übernommene HKM. Im dritten Quartal profitierte das Unternehmen von besser als zuletzt erwarteten Ergebnissen der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel. Und auch die Beteiligung an dem Kupferkonzern Aurubis trägt weiter stark zu der Gewinnverbesserung bei.

Werbung

Am Markt kamen die Aussagen gut an. Mit einem Kursplus von rund neun Prozent führte die Aktie am Donnerstagvormittag die Gewinnerliste im MDAX an. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Analystenkonsens um 30 Prozent übertroffen, schrieb Cole Hathorn vom Analysehaus Jefferies. Zu 80 Prozent sei dies dem Beitrag von Aurubis zu verdanken, dem Kerngeschäft mit Stahlproduktion und Stahlhandel gehöre der Rest. Aurubis profitiert derzeit von den hohen Preisen für Kupfer.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) taxiert der Vorstand des Konzerns 2026 nun auf 800 bis 875 Millionen Euro statt bisher 725 bis 825 Millionen, wie das Unternehmen am Mittwochabend in Salzgitter mitteilte. Einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag führt das Management weiter auf die Konsolidierung des Zukaufs HKM zurück. Auch beim Ergebnis vor Steuern wurde der Konkurrent von thyssenkrupp zuversichtlicher. Beim Umsatz visiert der Stahlkocher weiter rund 10 Milliarden Euro an. Salzgitter hatte erst im Sommer seine Erwartungen erhöht.

Der Außenumsatz legte in den ersten neun Monaten von 6,9 auf 7,3 Milliarden Euro zu, wie es auf Basis vorläufiger Zahlen weiter hieß. Das Ebitda stieg viel kräftiger von 224 auf 659 Millionen Euro. In den Ergebnissen sei auch ein deutlich gestiegener Beitrag der Beteiligung Aurubis enthalten. Der Kupferkonzern trug 252 Millionen Euro in der Rechnungslegungsmethode "at-equity" bei, ein Jahr zuvor waren es nur 83,5 Millionen Euro gewesen.

Werbung

Zahlen und Ausblick sind dabei um Ergebniseffekte, die im Zusammenhang mit der Bewertung einer Umtauschanleihe stehen, bereinigt.

Details will Salzgitter am 12. November veröffentlichen./nas/jha/mis/stk

Aktuelle Salzgitter Aktie News

Werbung

Salzgitter Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:51 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Salzgitter Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.