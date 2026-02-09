DAX25.009 ±-0,0%Est506.063 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.238 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,25 +0,2%Gold5.039 -0,4%
ROUNDUP: Salzgitter will 2026 wieder wachsen und erwartet bessere Ergebnisse

10.02.26 15:47 Uhr
SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter rechnet im laufenden Jahr insgesamt nur mit einer leichten Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibe auch zu Jahresbeginn angespannt, teilte das Unternehmen am Dienstag anlässlich der überraschenden Vorlage von Eckzahlen mit. Die geplanten Investitions- und Infrastrukturprogramme der öffentlichen Hand führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Positiv dürften sich hingegen die Handelsschutzmaßnahmen der EU auswirken, hieß es vom Konzern.

Die Salzgitter-Aktie drehte nach zwischenzeitlichen Verlusten von bis zu neun Prozent am Nachmittag wieder ins Plus. Zwischenzeitig erreichte das Papier den höchsten Stand seit Sommer 2011, zuletzt betrug der Kursaufschlag mehr als sechs Prozent.

Die EU-Kommission hat deutlich höhere Zölle vorgeschlagen, um die heimische Stahlindustrie vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie etwa China zu schützen. Zudem soll die Menge für zollfreie Importe nahezu halbiert werden. Konkret soll der Zollsatz für Importe, die darüber hinausgehen, auf 50 Prozent verdoppelt werden. Das könnte auch Auswirkungen auf die schwierigen Verhandlungen mit den USA haben, die für Stahl und Aluminium Importzölle von 50 Prozent erheben.

2026 erwartet Salzgitter laut Mitteilung einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro, nach 9 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten bisher mehr auf ihren Zetteln. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll von 376 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf 500 bis 600 Millionen zulegen. Vor Steuern peilt das Unternehmen ein positives Ergebnis in Höhe von 75 bis 175 Millionen Euro an.

2025 konnte der Stahlkonzern den Verlust vor Steuern auf 28 Millionen Euro deutlich eindämmen. In den Prognosen für das laufende Jahr wird die Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG nicht berücksichtigt.

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich erst in der vergangenen Woche Salzgitter und Thyssenkrupp Steel auf Eckpunkte verständigt, wie Thyssenkrupp schon in Kürze aussteigen kann. Die Vereinbarung sieht einen Verkauf der HKM-Gesellschaftsanteile von Thyssenkrupp Steel an Salzgitter zum 1. Juni 2026 vor. Der dritte Gesellschafter Vallourec (Vallourec SA) äußerte sich bereits zustimmend.

Salzgitter hatte sein Interesse an einer Komplettübernahme bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht und dabei auch schon einen Stellenabbau skizziert. Beim Duisburger Stahlhersteller HKM soll künftig nur noch mit 1.000 statt 3.000 Beschäftigten Stahl gekocht werden.

Salzgitter will die vollständigen Zahlen für 2025 am 23. März vorlegen./mne/tav/he

