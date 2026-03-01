DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 +3,4%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.477 +1,4%Euro1,1433 +0,1%Öl105,8 +1,9%Gold4.993 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Leichte Entspannung am Ölmarkt stützt: DAX mit stabilem Wochenauftakt Leichte Entspannung am Ölmarkt stützt: DAX mit stabilem Wochenauftakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Saudi-Arabien fängt mehr als 60 Drohnen ab

16.03.26 09:06 Uhr

RIAD (dpa-AFX) - Saudi-Arabien hat in der Nacht mehr als 60 Drohnen im ölreichen Osten des Landes abgefangen. Die Drohnen seien zerstört worden, erklärte das Verteidigungsministerium in mehreren Mitteilungen. Im Osten des Königreichs liegen um Abkaik die größten Ölfelder und -anlagen des Landes, die im Krieg mit dem Iran schon mehrfach Ziel von Angriffen wurden.

Wer­bung

Zugleich kündigte das Ministerium einen neuen Dienst an, mit dem Bewohner des Landes "verdächtige Aktivitäten am Himmel" melden können. Der Dienst ist Teil einer Handy-Anwendung für Bürgerdienste in Saudi-Arabien.

Emirate erneut Ziel von Angriffen

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate standen erneut unter Beschuss. Das Verteidigungsministerium sprach ohne nähere Details von "Bedrohungen mit Drohnen und Raketen aus dem Iran". Das Emirat Fudschaira meldete ein großes Feuer nach einem Drohnenangriff auf dortige Ölanlagen.

Der Iran hat die Emirate im Krieg bisher besonders stark angegriffen. Die Flugabwehr reagierte dort bisher auf Beschuss mit rund 300 Raketen, 1.600 Drohnen und 15 Marschflugkörpern. Die Angriffe in den Emiraten haben eine ähnliche Intensität wie Irans Angriffe in Israel./jot/DP/stk