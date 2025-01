ROUNDUP/Schätzung: Starkes Jahresende für den Einzelhandel

Heute im Fokus

UBS bewertet NVIDIA weiter mit 'Buy'. Aktien von Moderna, CureVac, Novavax und Co. springen an: Impf-Titel gesucht nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA. UBS hebt Novo Nordisk auf 'Buy'. Shell rechnet mit hoher Cashflow-Belastung. TeamViewer übertrifft Umsatzziel. BBVA emittiert Milliardenwert an wandelbaren Kapitalinstrumenten. QIAGEN schließt Partnerschaft mit Genomics England ab.