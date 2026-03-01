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ROUNDUP: Schiitische Milizen melden US-Angriffe auf eigene Stellungen im Irak

24.03.26 13:44 Uhr

BAGDAD (dpa-AFX) - Mit dem Iran verbündete Milizen haben im Irak erneut einen US-Angriff auf eine ihrer Stellungen im Westen des Landes gemeldet. Dabei seien 14 ihrer Mitglieder getötet worden, teilten die sogenannten Volksmobilisierungskräfte (PMF) mit. Unter den Opfern sei auch der Einsatzkommandeur der Provinz Anbar im Westen des Landes gewesen.

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Die PMF teilten mit, ihre Kämpfer seien "bei einem hinterhältigen US-Luftangriff" getötet worden, der ihr Hauptquartier getroffen habe, während sie "ihre nationale Pflicht" erfüllt hätten. Die schiitischen Milizen pflegen enge Verbindungen zu Teheran.

Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Die irakische Regierung in Bagdad sowie die USA äußerten sich nicht dazu.

Angriff auch auf kurdische Einheiten

Zusätzlich meldeten lokale Quellen einen Raketen- und Drohnenangriff auf eine Basis kurdischer Kämpfer nördlich von Erbil im Norden des Landes. Dabei seien sechs Mitglieder der Peschmerga-Einheiten getötet worden, teilte ein Vertreter der örtlichen Behörde der Region Kurdistan mit. 30 weitere wurden nach Angaben des Ministerpräsidenten der Kurdenregion, Masrur Barsani, verletzt. Er verurteilte den "verräterischen Angriff aufs Schärfste".

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Zuletzt hatten sowohl der Iran als auch proiranische Milizen im Irak Angriffe auf die Kurdenregion für sich reklamiert. In Erbil befindet sich ein multinational genutzter Stützpunkt, auf dem Soldaten der USA und auch der Bundeswehr stationiert sind./arj/DP/stw