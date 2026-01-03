DAX25.311 +0,1%Est506.155 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -0,9%Nas22.878 -1,2%Bitcoin56.031 -2,0%Euro1,1801 ±0,0%Öl72,21 +1,8%Gold5.181 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F freenet A0Z2ZZ Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Gewinne ein -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie RBC Capital Markets: Outperform für Airbus SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Schlappe für Starmer: Labour verliert Sitz im Parlament

27.02.26 12:36 Uhr

LONDON/MANCHESTER (dpa-AFX) - Nur wenige Wochen nach einer schweren Regierungskrise muss der britische Premierminister Keir Starmer den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bei einer Nachwahl für einen Sitz im Parlament im Wahlkreis Gorton and Denton musste sich die Regierungspartei Labour den Grünen geschlagen geben und landete sogar nur auf dem dritten Platz hinter den Rechtspopulisten von Reform UK.

Wer­bung

Damit verliert die Partei einen Sitz im Unterhaus, den nun die Grünen-Politikerin Hannah Spencer bekommt. Der BBC zufolge hatte die Labour-Partei in dieser Region im Großraum Manchester seit 1931 nicht mehr verloren. Britische Medien wittern bereits die nächste Krise für den Labour-Politiker Starmer, dessen Amt zuletzt am seidenen Faden zu hängen schien.

Auf die Frage nach einem Rücktritt antwortete Starmer am Mittag, er sei in die Politik gekommen, um für Veränderungen für diejenigen zu kämpfen, die sie bräuchten. "Ich werde für die Menschen kämpfen, so lange ich atme", sagte der Premier, der das Ergebnis als "enttäuschend" und "frustrierend" bezeichnete.

Erst kürzlich war Starmer wegen der Ernennung des früheren Ministers und Epstein-Vertrauten Peter Mandelson als Botschafter in Washington unter Druck geraten. Er musste zugeben, von der Freundschaft zwischen Mandelson und dem 2019 in Haft gestorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gewusst zu haben, als er Mandelson zum Botschafter ernannte. Diesen Posten musste Mandelson Monate später wieder räumen. Erst Anfang der Woche wurde Mandelson wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt zwischenzeitlich festgenommen.

Wer­bung

Kandidatur von Starmer-Herausforderer blockiert

Ende Januar hatte Labour die Kandidatur eines möglichen parteiinternen Herausforderers von Starmer für den Wahlkreis blockiert. Der Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, hätte zum Antritt bei der Nachwahl die Zustimmung des Führungsgremiums gebraucht, diese wurde ihm aber verweigert. Burnham gilt als aussichtsreichster potenzieller Herausforderer für Starmer, müsste dafür aber erst den Sprung ins Unterhaus schaffen./pba/DP/nas