DAX 25.542 +0,3%ESt50 6.312 +1,0%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,44 +2,6%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.482 +1,3%Euro 1,1479 +0,2%Öl 89,7 -1,1%Gold 4.073 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Schneider Electric erhöht Jahresprognose - Rechenzentren-Boom treibt an

Werte in diesem Artikel
Aktien
Schneider Electric S.A.
280.10 EUR 17.10 EUR 6.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der boomende Ausbau von KI-Rechenzentren treibt den Technologiekonzern Schneider Electric weiter an. Die Franzosen erhöhten nun ihre Ziele und peilen für 2026 ein Umsatzplus aus eigener Kraft von 10 bis 13 Prozent an, wie sie am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilten. Bisher hatte der Konzern hier ein Wachstum von bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll jetzt organisch um 14 bis 19 Prozent zulegen, an beiden Enden der Spanne jeweils vier Prozentpunkte mehr als bisher angepeilt. An der Börse legte die Aktie deutlich zu.

Werbung

Für die Papiere ging es zuletzt um 6,9 Prozent auf 274,50 Euro aufwärts. Seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen.

Branchenexperte Phil Buller von der US-Bank JPMorgan verwies auf eine starke Margenentwicklung im zweiten Quartal über den Erwartungen. Das Wachstum sei über alle Geschäftsbereiche breit abgestützt, mit einer dreistelligen Wachstumsdynamik im Bereich Rechenzentren. Die Anhebung der Jahresprognose liege über den Erwartungen.

Auch für Analyst Mark Fielding von der kanadischen Bank RBC hat Schneider starke Zahlen vorgelegt. Das organische Wachstum habe über den Erwartungen gelegen. Die angehobene Jahresprognose impliziere am oberen Ende der Spanne eine mögliche Konsenssteigerung von bis zu fünf Prozent. Angesichts der in der Prognose enthaltenen erwarteten Wachstumsverlangsamung im zweiten Halbjahr würden die neuen Ziele nicht aggressiv erscheinen, so der Analyst.

Werbung

Im zweiten Quartal übertraf das Umsatzwachstum die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Insgesamt kam im ersten Halbjahr ein Erlös von rund 21,2 Milliarden Euro zusammen, das war ein Plus von 9,8 Prozent. Aus eigener Kraft, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, lag das Wachstum bei 14 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) verbesserte sich nominal um 16,6 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern mit rund 2,5 Milliarden Euro fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor./err/niw/jha/

Aktuelle Schneider Electric Aktie News

Werbung

Schneider Electric Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Schneider Electric nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:06 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
14:01 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09.07.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.