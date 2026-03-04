DAX24.069 -0,6%Est505.831 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,5%Nas22.807 +1,3%Bitcoin62.034 -0,6%Euro1,1589 -0,4%Öl84,07 +1,8%Gold5.138 -0,1%
ROUNDUP/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang

05.03.26 08:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Merck KGaA
121,00 EUR -2,05 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck stellt sich wegen harter Konkurrenz und des schwachen US-Dollars auf schwierige Zeiten ein. Dieses Jahr dürfte der Umsatz mit 20,0 bis 21,1 Milliarden Euro bestenfalls das Vorjahresniveau erreichen, teilte der DAX-Konzern mit. Im Tagesgeschäft erwartet das Unternehmen vor Sondereffekten mit 5,5 bis 6,0 Milliarden Euro einen Ergebnisrückgang. Die Aktie geriet vorbörslich deutlich unter Druck. Analyst Richard Vosser von JPMorgan rechnet mit sinkenden Gewinnerwartungen am Markt für das laufende Jahr

Erheblichen Gegenwind erwartet Merck vom schwachen Dollar, der unter US-Präsident Donald Trump deutlich an Wert verloren hat. Wegen seiner aggressiven Zollpolitik hat das Vertrauen in die Vereinigten Staaten an den Finanzmärkten gelitten, der Dollar ist zum Euro so schwach wie seit Jahren nicht. Da Merck rund ein Viertel seines globalen Jahresumsatzes in den USA macht, trifft das die Darmstädter spürbar. Dort beschäftigt der Konzern rund 14.000 Menschen - mehr als am Hauptsitz in Darmstadt. Zudem stellt sich Merck darauf ein, dass ab März US-Umsätze mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Mavenclad wegfallen wegen des Wettbewerbs durch Nachahmerarzneien.

Gewinn 2025 deutlich gesunken

Schon im vergangenen Jahr hatten der schwache Dollar und Effekte bei asiatischen Währungen Merck belastet. 2025 ging der Umsatz um 0,3 Prozent auf 21,1 Milliarden Euro zurück, während der Gewinn im Tagesgeschäft nur leicht wuchs. Nach Steuern musste Merck einen Gewinnrückgang um rund 6 Prozent auf gut 2,6 Milliarden hinnehmen.

"Wir haben 2025 erneut unsere Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt - trotz erheblicher geopolitischer Herausforderungen und starker Währungsgegenwinde", sagte die scheidende Merck-Chefin Belen Garijo, die Ende April Chefin des französischen Pharmakonzern Sanofi werden soll. Die Dividende für die Merck-Aktionäre soll mit 2,20 Euro je Anteil stabil bleiben./tav/als/DP/mis

