ROUNDUP: Schwaches US-Geschäft überschattet gutes Quartal bei Walmart

20.08.26 15:40 Uhr

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der weltgrößte Einzelhändler Walmart hat im zweiten Geschäftsquartal von einem starken Zuwachs seiner Werbeeinnahmen, einem florierenden Online-Geschäft und Zollrückzahlungen durch die US-Regierung profitiert. Konzernchef John Furner hob laut Mitteilung vom Donnerstag seine Prognosen für das noch bis Ende Januar 2027 laufende Geschäftsjahr an. Allerdings enttäuschte das wichtige US-Geschäft. Zudem stellte der Konzern für das dritte Quartal ein geringeres Wachstum in Aussicht. Die Aktie verlor im frühen US-Handel vorübergehend 8,7 Prozent. Das war der größte Tagesverlust seit Juli 2022.

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Das Papier hat in den vergangenen drei Monaten bereits deutlich nachgegeben. Ein Grund dafür waren Sorgen, dass sich das Wachstum in den USA weiter abschwächen könnte. Zudem hatte der Einzelhändler im Mai gewarnt, dass hohe Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs den Gewinn in den kommenden Monaten belasten könnten. Der Aktienkurs war seinerzeit eingebrochen.

RBC-Analyst Walmart Steven Shemesh hob in einer ersten Reaktion besonders die neuen Jahresziele hervor und attestierte Walmart zudem überraschend starke Umsatzzahlen. Dennoch dürfte sich der Markt eher auf das maue Wachstum in den USA fokussieren, schrieb er. Damit bleibe die Diskussion darum, ob die Bewertung der Aktie gerechtfertigt sei, am Leben. Aus Sicht von Shemesh spricht jedoch das insgesamt starke Wachstum trotz der Probleme in den USA für das Geschäftsmodell des Konzerns.

Allerdings schwächte sich das Wachstum in den Vereinigten Staaten im vergangenen Quartal das zweite Mal in Folge ab. Mit einem Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von 2,6 Prozent blieb das US-Geschäft abseits der Tankstellenerlöse zudem hinter den durchschnittlichen Markterwartungen zurück. Nach Angaben von Walmart hatte das Apothekengeschäft die US-Einnahmen belastet, nachdem die Verhandlungen mit der US-Regierung zu niedrigeren Medikamentenpreisen geführt hatten. Diese gelten bereits seit Januar.

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Besser schlug sich dagegen im Quartal die US-Marke Sam's Club mit einem Zuwachs von 4,4 Prozent auf vergleichbarer Basis. Die Erlöse im internationalen Geschäft von Walmart stiegen wechselkursbereinigt sogar um fast 8 Prozent

Konzernweit kletterte der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Juli im Vergleich zum Vorjahr um fast sechs Prozent auf 187,9 Milliarden US-Dollar (rund 161,6 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen betrug hier das Plus 5,1 Prozent. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnen Furner und sein Managementteam nun währungsbereinigt mit einem Umsatzanstieg um 4 bis 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, statt wie bisher um 3,5 bis 4,5 Prozent.

Für das dritte Quartal prophezeit der Konzern jedoch lediglich einen Zuwachs von 3 bis 3,75 Prozent. Das operative Ergebnis soll zu konstanten Wechselkursen um 2 bis 4 Prozent zulegen - laut Corey Tarlowe von Jefferies ist das weniger als von Analysten im Schnitt erwartet.

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Im zweiten Quartal verdiente Walmart dagegen dank erstmaliger Zollrückerstattungen operativ fast 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch ohne Sondereffekte sei das bereinigte operative Ergebnis wechselkursbereinigt um 17,4 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar gestiegen, hieß es. Im gesamten Geschäftsjahr soll diese Kennziffer nun laut neuer Prognose zu konstanten Wechselkursen um 7 bis 8,5 Prozent anziehen, hier hatte der Konzern bisher plus 6 bis 8 Prozent im Visier. Die Rückerstattungen sollen ferner den Verbrauchern über Preissenkungen zugutekommen.

Unter dem Strich sank der Gewinn allerdings um 9,4 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar, nachdem der Konzern hier im Vorjahr noch von einem sehr guten Finanzergebnis profitiert hatte./tav/err/he