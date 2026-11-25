BERN/PJÖNGJANG (dpa-AFX) - Die Schweiz bedauert die durch Nordkorea veranlasste Schließung ihres erst kürzlich wiedereröffneten Diplomatenbüros in Pjöngjang. Das Außenministerium in Bern bestätigte laut Nachrichtenagentur SDA, offiziell über die Entscheidung informiert worden zu sein. Derzeit werde die Rückkehr des Büroleiters Sylvain Astier in die Schweizer Botschaft in Peking organisiert.

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Erst im Oktober hatte der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis die diplomatische Vertretung in Pjöngjang nach einer mehrjährigen Unterbrechung im Zuge der Corona-Pandemie wieder in Betrieb genommen. Das Verbindungsbüro untersteht formell der Schweizer Botschaft in Peking. Neben der Schweiz unterhalten nur wenige europäische Länder diplomatische Vertretungen in Nordkorea, darunter Schweden, Polen und Tschechien.

Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA hatte am Mittwoch berichtet, die Regierung habe die Schließung angeordnet und die Ausreise des diplomatischen Vertreters Astier innerhalb von 48 Stunden gefordert. Als Grund nannte Pjöngjang demnach Schweizer Sanktionen gegen ein nordkoreanisches Kinderferienlager.

Schweiz sanktionierte nordkoreanisches Kinderferienlager

Die Schweiz hatte die Sanktionen gegen das Lager Songdowon mit der mutmaßlichen Beteiligung der Institution an der Verbringung und Indoktrinierung von Kindern aus russisch besetzten Gebieten der Ukraine begründet. Nordkorea bezeichnete die Sanktionierung als feindseligen Akt.

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Das Außenministerium in Bern teilte weiter mit, die Schließung stelle die diplomatischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Nordkorea nicht infrage. Diese würden über die Schweizer Botschaft in Peking sowie die nordkoreanische Botschaft in Bern weitergeführt. Die Schweiz unterscheide zwischen ihrer Sanktionspolitik und ihrem Bestreben, Dialogkanäle mit allen Staaten aufrechtzuerhalten./hme/DP/mis