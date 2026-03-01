DAX24.097 -2,2%Est505.859 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1633 -0,5%Öl80,56 +3,2%Gold5.309 -0,3%
ROUNDUP: Schwere Bombardierung erschüttern Teheran und Vororte

03.03.26 09:13 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) -

Schwere Bombardierung erschüttern Teheran und Vororte

Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut von schweren Bombardierungen erschüttert worden. Auch am Rand der östlichen Pendlerstadt Pardis schlugen rund ein Dutzend Raketen ein, wie iranische Medien berichteten. In den Hochhäusern der Neubaugebiete zitterten die Fenster, wie Bewohner der Deutschen Presse-Agentur berichteten. Auf Videos in sozialen Medien waren graue Rauchschwaden über den Hügeln am Rand des Albors-Gebirges zu sehen.

Bewohner der Millionenmetropole Teheran, Zuhause für rund 15 Millionen Menschen, berichteten von einer schlaflosen Nacht. "Die Fenster haben gezittert und das Geräusch von Kampfjets war am Himmel zu hören", sagte Mohammed, ein 34 Jahre alter Journalist. "Ich habe versucht, meine Frau zu beruhigen, obwohl ich selbst geschockt war." Es seien die bislang schwersten Bombardierungen gewesen. "Aber ich habe das Gefühl, dass noch schwierigere solcher Nächte kommen und ich mich irgendwie darauf vorbereiten muss."

Ehsan (32), Angestellter bei einer Behörde, hatte gerade einen Freund zu Besuch. Sie sprachen über Krieg, US-Präsident Donald Trump und dessen Worte, wonach noch größere Angriffe folgen sollen. Plötzlich knallte es im Stadtzentrum. "Wir sind beide voller Angst auf das Dach gegangen, um uns umzuschauen. Überall stiegen Rauchsäulen auf", sagte er. "Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, vielleicht hat heute Nacht der Krieg erst richtig begonnen."/arb/DP/stk