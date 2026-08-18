DAX 26.251 -0,3%ESt50 6.496 -0,5%MSCI World 5.008 -0,4%Top 10 Crypto 8,27 -0,5%Nas 26.645 -0,3%Bitcoin 55.362 -0,5%Euro 1,1576 -0,0%Öl 91,0 +0,2%Gold 4.391 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

ROUNDUP: Schwertransporter mit Baukran umgekippt - NRW-Autobahn dicht

KAMEN/BERGKAMEN (dpa-AFX) - Wegen eines umgekippten Schwertransporters auf der A2 bei Kamen nahe Dortmund müssen sich Autofahrer auf eine stundenlange Sperrung in beide Fahrtrichtungen einstellen. Die Polizei geht aktuell von einer Vollsperrung der Strecke zwischen Kamen/Bergkamen und Lünen-Süd in beide Richtungen bis zum späten Abend aus, wie ein Sprecher sagte.

Werbung

In der Nacht gegen 0.45 Uhr hatte der Fahrer eines Schwertransporters wegen eines geplatzten Reifens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Transporter kippte um. Er hatte einen großen Kran geladen, der bei dem Unfall über die Mittelschutzplanke stürzte. Der Fahrer sowie sein 14-jähriger Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Warum die Sperrung so lange dauert

Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauern an. Da bei dem Unfall auch Kraftstoff ausgelaufen war, musste zunächst die Fahrbahn gereinigt werden. So sollen Umweltschäden verhindert werden, erklärte ein Polizeisprecher. Auch Teile der Grünstreifen müssten dafür ausgebaggert werden.

Einer ersten Schätzung zufolge dauere es bis in die Mittagsstunden, um dann den Kran von der Fahrbahn zu bergen. Dafür sei ein Spezialunternehmen vor Ort. Die Aufräum- und Reparaturarbeiten könnten sich aber noch bis in den späten Abend hinein hinziehen. Die Polizei bat Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle großräumig zu umfahren./psf/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.