DAX23.559 -0,1%Est505.749 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6200 +5,4%Nas22.266 -0,2%Bitcoin63.404 +3,5%Euro1,1459 -0,5%Öl100,8 -1,0%Gold5.066 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Volkswagen (VW) vz. 766403 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen fester -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Wachstum mit Absicherung Wachstum mit Absicherung
TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost TotalEnergies-Aktie im Plus: Ölpreisanstieg kompensiert Produktionsausfälle in Nahost
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Sechs Tote bei Absturz von US-Tankflugzeug im Irak

13.03.26 15:43 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim Absturz eines Tankflugzeugs der US-Streitkräfte im Westen des Iraks sind sechs Menschen ums Leben gestorben. Alle Besatzungsmitglieder seien für tot erklärt worden, teilte das für die Region zuständige US-Kommando (Centcom) in einem Update auf X mit. Zuvor war bereits der Tod von vier der sechs Besatzungsmitglieder verkündet worden.

Wer­bung

Das US-amerikanische Tankflugzeug vom Typ KC-135 war nach Angaben des US-Militärs am Donnerstag gegen 14.00 Uhr Ortszeit abgestürzt. Die Umstände des Vorfalls würden noch untersucht. Der Verlust sei jedoch weder auf feindlichen Beschuss noch auf Beschuss von Verbündeten zurückzuführen, hieß es in den Posts auf X. Die Identität der verstorbenen Soldaten werde erst bis zu 24 Stunden nach der Benachrichtigung der Angehörigen bekanntgegeben.

Zuvor hatte Centcom mitgeteilt, dass zwei Flugzeuge an dem Vorfall beteiligt gewesen seien. Eine Maschine sei sicher gelandet, die andere abgestürzt./scr/DP/mis