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ROUNDUP: Secunet startet mit Auftragsboom ins Jahr - Kurssprung

05.05.26 12:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
secunet Security Networks AG
195,60 EUR 12,00 EUR 6,54%
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ESSEN (dpa-AFX) - Das IT-Sicherheitsunternehmen secunet Security Networks hat im ersten Quartal stark von Aufträgen aus dem öffentlichen Sektor profitiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 4,4 Prozent auf 81,8 Millionen Euro, wie das im Kleinwerteindex SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang verdoppelte sich fast auf 143,0 Millionen Euro. Die Secunet-Aktie schnellte daraufhin gegen Mittag um mehr als acht Prozent nach oben.

Wegen höherer Personalkosten und zahlreichen Projekten mit großem Hardwareanteil, der auf der Marge lastet, rutschte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) jedoch von 1,8 Millionen Euro auf minus 4 Millionen Euro ab. Dabei belastete laut dem Unternehmen aber auch eine veränderte Methodik bei Bonusrückstellungen, die zu einer Verschiebung zwischen den Quartalen führt, auf Jahressicht aber neutral ist.

"Der nochmals deutlich gestiegene Auftragseingang zeigt, dass unsere Wachstumstreiber unverändert intakt sind", sagte Konzernchef Marc-Julian Siewert laut Mitteilung. Er sieht Secunet damit auf einem guten Weg, die Jahresprognose zu erfüllen. Der Umsatz soll 2026 weiterhin zwischen 460 und 500 Millionen Euro erreichen, nachdem 2025 Erlöse von 458,8 Millionen Euro zu Buche standen. Das operative Ergebnis (Ebit) soll nach 51,6 Millionen Euro im Vorjahr zwischen 53 und 58 Millionen Euro liegen.

Alexander Zienkowicz vom Analysehaus MWB Research sieht sogar das obere Ende dieser Prognose als erreichbar an. Secunet habe ein solides erstes Quartal hingelegt und beim Umsatz den Konsens übertroffen. Das Highlight der Zahlen sei aber der Auftragseingang dank eines starken Momentums im öffentlichen Sektor. Zienkowicz rät daher noch immer zum Kauf der Aktie und sieht mit einem Kursziel von 205 Euro weitere knapp fünf Prozent Aufwärtspotenzial./niw/nas/stk

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