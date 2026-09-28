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ROUNDUP/Selenskyj: Auch Klinik in Kiew getroffen

KIEW (dpa-AFX) - Bei einer Serie russischer Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew ist nach offiziellen Angaben auch eine Klinik getroffen worden. "Derzeit versuchen die Rettungskräfte, den Brand schnellstmöglich zu löschen", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Zu möglichen Opfern dieses Angriffs wurden keine Angaben gemacht.

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Kurz zuvor war das Gebäude der Akademie der Wissenschaften in Kiew getroffen worden. Nach offiziellen Angaben vom Abend gab es dabei zwei Todesopfer. Bürgermeister Vitali Klitschko teilte am Abend mit, bei russischen Angriffen seien im Tagesverlauf in der Hauptstadt 24 Menschen verletzt worden.

Die private Klinikkette Dobrobut bestätigte der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zunächst einen Einschlag in einer Einrichtung. Später konkretisierte das Unternehmen die Niederlassung. Vor dem Einzug der Klinik beherbergte das Gebäude eine Filiale des Telekommunikationsunternehmens Ukrtelecom. Unmittelbar neben dem Gebäude der Akademie befindet sich der Hauptsitz der Ukrtelecom.

Deutsche Botschaft unbeschädigt

Das etwa 150 Meter entfernt gelegene Gebäude der deutschen Botschaft blieb unbeschädigt. "Die Angehörigen der Botschaft sind alle unversehrt geblieben", teilte die Vertretung der Bundesrepublik mit. Die Sicherheitsmaßnahmen würden jedoch insbesondere nach derartigen Treffern überprüft.

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Selenskyj forderte in diesem Zusammenhang von den Partnern der Ukraine mehr Druck auf Moskau. "Gegen alles, was die russischen Terrorwaffen finanziert und herstellt, und gegen alle, die sie einsetzen", schrieb er. Man dürfe vor solchen Angriffen nicht die Augen verschließen, vielmehr müsse darauf reagiert werden: "mit globaler Entschlossenheit und Härte"./cha/DP/he

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