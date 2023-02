ROUNDUP/Selenskyj: 'Festung Bachmut' wird nicht aufgegeben

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX beendet Handelswoche leichter -- Amazon-Gewinn bricht ein -- Apple mit Gewinnrückgang -- Alphabet verdient weniger -- Starbucks, GoPro, Rheinmetall im Fokus

Enttäuschung über Ford-Jahresabschluss - Red Bull wird Formel-1-Partner. Heftige Kritik an thyssenkrupp durch Deka - Lenkungs-JV in entscheidender Phase. Entscheidung in Klimaprozess gegen Volkswagen am 24. Februar erwartet. Siemens Gamesa verabschiedet sich am Dienstag von Madrider Börse. LEONI prüft Kapitalschnitt. Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt anscheinend wegen Datenleck bei CS.