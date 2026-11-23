KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Angriffe seines Geheimdienstes auf russische Schiffe an der Küste von Libyen bestätigt. Sieben in der Ukraine gebaute Seedrohnen seien eingesetzt worden, schrieb er auf der Plattform X. Dabei sei das russische Kriegsschiff "Merkury" versenkt worden. Die 2023 in Dienst gestellte Korvette sei eins der modernsten russischen Marineschiffe gewesen.

Werbung

Außerdem sei der Frachter "Angara" getroffen worden, mit dem Russland Waffen transportiere. Selenskyj teilte ein Video des Geheimdienstes SBU, in dem schemenhaft ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der "Merkury" zu sehen ist. Die Attacke auf die "Angara" fand demnach tagsüber auf See statt.

Am Vortag hatten offizielle Stellen in Libyen von Explosionen auf einem russischen Kriegsschiff berichtet, das in der Marinebasis Bengasi lag. "Wir setzen unsere Operationen in den dafür vorgesehenen Gewässern fort. Wir reagieren auf die Aggression Russlands", schrieb Selenskyj.

Libysche Medien und Marine-Experten berichteten, dass der russische Frachter "Ascalon" angegriffen worden sei. Auf Videos, die diesen Angriff zeigen sollen, ist ein Drohnenboot zu sehen, das in ein Frachtschiff steuert - dann kommt es zur Explosion. Die "Ascalon" hatte vor gut einer Woche die Straße von Gibraltar in Richtung Mittelmeer passiert. Die USA hatten das Schiff 2022 mit Sanktionen belegt wegen des Vorwurfs, es transportiere Waffen und militärisches Gerät für Russland.

Werbung

Es war unklar, ob neben der Korvette "Merkury" tatsächlich zwei Frachter angegriffen wurden. Die sogenannten Roro-Schiffe "Angara" und die "Ascalon" sind fast gleich alt, in ihrer Bauweise laut Schiffsportalen sehr ähnlich und auch äußerlich sind sie kaum voneinander zu unterscheiden.

Ukraine auch hinter Angriff im März vermutet

Die Ukraine ist schon für mehrere Attacken auf russische Schiffe im Mittelmeer verantwortlich gemacht worden. Dazu zählt auch der Angriff auf den Flüssiggastanker "Arctic Metagaz", der im März an Libyens Küste zerstört worden war. Eine offizielle Bestätigung, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte, blieb damals aus.

Die Vereinten Nationen forderten eine unabhängige Untersuchung. "Libyen kann es sich nicht leisten, zum Schauplatz ausländischer Konflikte zu werden", teilte die UN-Mission UNSMIL mit. Libyens Souveränität und die Sicherheit seiner Bürger müssten vollständig respektiert werden.

Werbung

Der Angriff auf das Frachtschiff habe sich etwa 300 Kilometer südwestlich von Malta ereignet, teilte Maltas Heimatschutzminister Glenn Bedingfield mit. Damit fand er etwa auf halber Strecke zwischen der EU-Insel und Libyens Hafenstadt Bengasi statt. Der Angriff sei ein weiterer Beweis, dass die Fragen von Sicherheit im Mittelmeer nicht länger ignoriert werden könnten, erklärte Bedingfield bei Facebook./fko/DP/zb