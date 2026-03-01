DAX23.731 +0,7%Est505.769 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +0,2%Nas22.478 +0,5%Bitcoin64.782 -0,4%Euro1,1537 +0,3%Öl103,4 +2,3%Gold5.001 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen freundlich -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Top News
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA - So reagieren die Aktien Infineon, STMicro und NXP verkünden Kooperation mit NVIDIA - So reagieren die Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ROUNDUP: Selenskyj wirbt in London um Unterstützung

17.03.26 19:32 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund nachlassender Aufmerksamkeit für den Krieg in seinem Land ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nach London gereist. "Die Regime in Russland und im Iran sind Brüder im Hass", sagte Selenskyj als Gastredner im britischen Parlament. "Und wir wollen, dass Regime, die auf Hass beruhen, niemals, wirklich niemals, in irgendetwas gewinnen. Und wir wollen, dass kein solches Regime Europa oder unsere Partner bedroht."

Wer­bung

Nach dem Beginn des Iran-Kriegs ringt Kiew damit, dass die internationale Unterstützung nachlässt. Mehrfach bot Selenskyj den Monarchien am Persischen Golf und den USA Hilfe bei der Abwehr iranischer Drohnen an. Konkrete Vereinbarungen wurden bisher aber nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump wies das ukrainische Hilfsangebot brüsk zurück.

Auch im britischen Parlament stellte Selenskyj ausführlich die ukrainischen Erkenntnisse und Fähigkeiten etwa mit Abfangdrohnen und Seedrohnen vor. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Insbesondere die ukrainische Flugabwehr wurde dabei modernisiert.

"Unsere Prioritäten sind klar: mehr Sicherheit und Möglichkeiten für die Ukraine", schrieb Selenskyj in den sozialen Medien vor seiner Rede. In Großbritannien traf der ukrainische Präsident zuvor auf den britischen König Charles III., während seiner Rede waren auch Premierminister Keir Starmer und Nato-Generalsekretär Mark Rutte anwesend./ast/DP/stw