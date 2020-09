ROUNDUP/Seltener Besuch in Syrien: Russischer Außenminister trifft Assad

DAMASKUS (dpa-AFX) - Bei einem seltenen Besuch in Syrien ist Russlands Außenminister Sergej Lawrow mit Präsident Baschar al-Assad zusammengetroffen. Es ist die erste Reise des russischen Chef-Diplomaten in die syrische Hauptstadt Damaskus seit acht Jahren. Lawrow ist Teil einer Delegation, zu der auch der russische Vize-Regierungschef Juri Borissow gehört. Bei den Gesprächen sei es unter anderem um die politische, wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit gegangen, meldete Syriens Staatsfernsehen am Montag.

Syriens Außenminister Walid al-Muallim sprach nach dem Treffen von "sehr fruchtbaren und konstruktiven" Gesprächen. Lawrow erklärte, in Syrien herrsche mittlerweile "relative Ruhe". Jetzt gehe es darum, diesen Trend zu festigen. Allerdings gefalle das nicht jedem. "Daher gibt es Versuche ausländischer Akteure, separatistische Tendenzen zu schüren und einseitige verbotene Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Wirtschaft zu zerstören", sagte Lawrow.

Russland ist im syrischen Bürgerkrieg neben dem Iran der wichtigste Verbündete der syrischen Regierungstruppen. Russische Jets fliegen immer wieder Angriffe auf Rebellengebiete. Zudem hat Moskau eine Marinebasis in Tartus an der syrischen Mittelmeerküste.

Lawrows Kritik zielte auf die USA ab, die im syrischen Bürgerkrieg unter anderem die Kurdenmiliz YPG unterstützen. Diese kontrolliert im Nordosten des Landes ein großes Gebiet. Die USA haben auch harte Sanktionen gegen Syriens Führung und Wirtschaft erlassen.

Syriens Armee und verbündete Milizen kontrollieren nach mehr als neun Jahren Bürgerkrieg wieder rund zwei Drittel des Landes, darunter die wichtigsten Städte. Das Land leidet aber unter einer schweren Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie und die neue US-Sanktionen weiter verschärft wurde. Damaskus fehlt auch das Geld für den Wiederaufbau zerstörter Gebiete. Gespräche mit der Opposition über eine neue Verfassung in Genf kamen bislang nicht voran.