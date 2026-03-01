DAX23.554 -1,7%Est505.754 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -0,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin60.067 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl91,23 -0,2%Gold5.187 ±-0,0%
ROUNDUP: Serie nächtlicher Raketenangriffe Irans auf Israel

11.03.26 09:20 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Eine Serie nächtlicher Raketenangriffe aus dem Iran hat Millionen Menschen in Israel den Schlaf geraubt. Immer wieder kam es zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden auch im Großraum Tel Aviv zu Raketenalarm. "Ich habe fast kein Auge zugemacht", berichtete ein Einwohner der Küstenmetropole. Die Raketenabwehr war im Einsatz, um die Geschosse abzufangen. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es gebe keine Berichte über Verletzte.

Irans Revolutionsgarden bestätigten die Angriffe. Bei der inzwischen 37. Welle von Raketen seien Ziele in Beer Jaakov südöstlich von Tel Aviv attackiert worden, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf die Elitestreitmacht des Landes. Dabei seien ballistische Raketen mit Mehrfachsprengköpfen zum Einsatz gekommen. Außerdem seien US-Ziele in Erbil und Bahrain angegriffen worden.

Die israelische Armee teilte derweil mit, am Montag sei ein Drohnenteam im Westen des Irans von der israelischen Luftwaffe "ausgeschaltet" worden, kurz bevor es unbemannte Flugkörper in Richtung Israel abfeuern konnte. Das Militär sei rund um die Uhr im Einsatz, um die iranische Infrastruktur für den Abschuss ballistischer Raketen zu zerstören und damit den Umfang der Angriffe auf israelisches Gebiet zu verringern./le/DP/stw