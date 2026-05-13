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ROUNDUP: Siemens baut Zuggeschäft durch Zukauf in Italien aus

14.05.26 13:25 Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Zukauf in Italien aus. Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in München mit. Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden.

Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die besagten Geschäfte kamen den Angaben zufolge 2025 mit rund 1.700 Mitarbeitern auf einen Umsatz von etwa 430 Millionen Euro. Dabei verfügen sie über Kunden in mehr als 70 Ländern. Siemens erwartet aus der Transaktion den Angaben zufolge erhebliche Synergieeffekte. Die Transaktion soll den Gewinn je Aktie vor bestimmten Kaufpreiseffekten (PPA) im zweiten Jahr nach Vollzug der Transaktion steigern.

Ein Abschluss der Transaktion wird unter den üblichen Bedingungen für Ende 2026 erwartet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den bevorstehenden Kauf berichtet. Im Rahmen einer Transaktion könnte Mermec mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden, hatte es unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen geheißen.

Der Zukauf untermauert Aussagen von Siemens, dass das Bahngeschäft Mobility zum Kerngeschäft gehört. In den vergangenen Jahren hatten Investoren und Analysten dies immer mal wieder infrage gestellt.

Für die Siemens-Aktie ging es am Donnerstag kräftig nach oben, sie erreichte ein Rekordhoch. Sie kletterte im Dax am Mittag zuletzt um gut drei Prozent. Dabei stützten vor allem positive Analystenkommentare, welche den Papieren im Nachgang zu den am Tag zuvor veröffentlichten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal noch ordentlich Luft nach oben einräumten. Der Kurs hatte zuletzt im Februar ein Rekordhoch markiert. Im laufenden Jahr kommt die Aktie auf ein Plus von rund 15 Prozent, längerfristig sind die Kursgewinne des wertvollsten Dax-Konzerns noch deutlich größer./nas/jha/

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