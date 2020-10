ROUNDUP: Siemens Healthineers bietet neuen Corona-Schnelltest an

ERLANGEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers einen Antigen-Schnelltest zum Nachweis des Coronavirus auf den Markt gebracht. Potenziell infizierte Menschen könnten mit dem Test innerhalb von 15 Minuten Gewissheit haben, teilte die Siemens-Tochter am Mittwoch in Erlangen mit. Der Test ist einem Sprecher zufolge bereits erhältlich. Spezialisiertes Laborpersonal oder -Instrumente seien für den CE-zertifizierten Test nicht nötig.

Damit sei der Test in allen Ländern zugelassen, die eine solche CE-Zertifizierung anerkennen - das ist im Wesentlichen der Europäische Wirtschaftsraum. Siemens Healthineers plant ferner eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA. Danach wolle das Unternehmen schrittweise den Test in anderen Regionen der Welt anbieten, hieß es. An der Börse machte die Aktie von Siemens Healthineers nach der Ankündigung einen Sprung, sie liegt mit plus 2,78 Prozent an der dritten Stelle im MDax.

Bei dem Schnelltest muss ein Nasen-Rachen-Abstrich in eine Kanüle mit spezieller Flüssigkeit eingeführt werden. Dadurch werde die Flüssigkeit auf eine Test-Kassette aufgetragen, die wiederum nach 15 Minuten ein Ergebnis zeigt./ngu/eas/fba

Werbung