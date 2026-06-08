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ROUNDUP: Siltronic besorgt sich frisches Geld über Kapitalerhöhung

15.06.26 23:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic besorgt sich frisches Kapital von professionellen Anlegern über eine Kapitalerhöhung. Das im SDAX gelistete Unternehmen gibt dazu 3 Millionen neue Aktien zu je 91 Euro aus und nimmt damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Die Kapitalerhöhung erhöht das Grundkapital um 10 Prozent. Die neuen Aktien werden mit einem Abschlag von knapp 7 Prozent bepreist - das Papier war zu Wochenbeginn mit einem Schlusskurs von 97,70 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Nachbörslich hatte es auf der Handelsplattform Tradegate bereits rund 5,5 Prozent verloren.

Die Aktie hat ihren Wert allein in diesem Jahr im Boom der Halbleiterwerte verdoppelt. Der Schritt des Chipzulieferers geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Analyst Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden, so der Experte.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in dem beschleunigten Auktionsverfahren der Platzierung ausgeschlossen. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order an dem Geschäft beteiligt, hieß es von Siltronic. Der Konzern will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar 2026 dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen./stw/men

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