DAX25.091 +0,8%Est506.285 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 +1,5%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.471 +0,5%Euro1,1610 +0,2%Öl81,36 -2,4%Gold4.346 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX erobert 25.000-Punkte-Marke zurück -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- NEL, ViaSat, Iridium, EchoStar, Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte Wie viel Verlust ein Neo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Siltronic besorgt sich Geld über Kapitalerhöhung - Aktie schwächelt

16.06.26 09:52 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
94,00 EUR 2,05 EUR 2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipzulieferer Siltronic nutzt den starken Kursanstieg der Aktie und hat sich über eine Kapitalerhöhung frisches Kapital besorgt. Das Unternehmen gab drei Millionen neue Anteilsscheine an professionelle Anlegern aus und nahm damit brutto 273 Millionen Euro ein, wie es am Montagabend in München mitteilte. Der Ankeraktionär HAL Trust habe sich mit einer bedeutenden Order beteiligt, hieß es weiter. Die Papiere wurden zum Preis von 91 Euro je Stück bei den Investoren untergebracht, das entsprach einem Abschlag von knapp 7 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs von 97,70 Euro zu Wochenbeginn. Am Dienstag lastete die Kapitalmaßnahme nun auf dem Kurs.

Die im SDAX gelistete Siltronic-Aktie verlor in der Frühe zeitweise mehr als 6 Prozent, allerdings hat das Papier seinen Wert allein in diesem Jahr im Boom der Halbleiterwerte fast verdoppelt. Ende Mai hatte bereits Großaktionär WACKER CHEMIE den Höhenflug des Papiers für eine Aktienplatzierung genutzt und dadurch seinen Anteil am Chipzulieferer um sieben auf 24 Prozent zurückgefahren.

Die Kapitalmaßnahme von Siltronic geschehe wohl opportunistisch im Anschluss an den zuletzt starken Kursanstieg, schrieb Analyst Constantin Hesse von der US-Investmentbank Jefferies. Allerdings habe das Management in der Telefonkonferenz zum ersten Quartal betont, dass die Bilanz solide sowie gesund sei und keine Liquiditätsprobleme bestünden. Daher dürfte die Glaubwürdigkeit des Managements auf den Prüfstand gestellt werden, so der Experte.

Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde in dem beschleunigten Auktionsverfahren ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung sei deutlich überzeichnet gewesen, hieß es weiter. Die neuen Aktien sollen ab 1. Januar dividendenberechtigt sein. Die Aufnahme in den bestehenden Handel ist für den 19. Juni vorgesehen.

Der Konzern will das Geld für künftiges Geschäftswachstum, zur Stärkung der Bilanz und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. Der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung stärke die eigene Bilanz deutlich und erhöhe die finanzielle Flexibilität, um attraktive Marktchancen zu nutzen und zukünftiges profitables Wachstum zu unterstützen, teilte Siltronic weiter mit.

Siltronic stellt Siliziumscheiben - sogenannte Wafer - her, die für die Chipproduktion gebraucht werden. Der Konzern sieht sich ausdrücklich als Profiteur längerfristiger Nachfragetreiber wie KI, Digitalisierung und Elektromobilität, für die 300mm-Wafer gebraucht werden. Hier baut der Konzern derzeit seine Stellung mit dem Hochlauf einer neuen Fabrik in Singapur aus.

Zwar profitiert Siltronic derzeit vom KI-Boom, abseits davon blieb die Nachfrage jedoch auch zuletzt noch träge. Denn das Unternehmen kämpft in einigen Marktbereichen noch immer mit den hohen Lagerbeständen bei seinen Kunden.

Nach einem zweistelligen Millionenverlust im vergangenen Jahr sind auch die Prognosen für 2026 bislang trübe, auch weil das Management um Konzernchef Michael Heckmeier mit einem weiterhin schwierigen Marktumfeld rechnet. So stellt sich der Konzern etwa auf fortgesetzten Preisdruck und eine rückläufige Nachfrage nach 200mm-Wafern ein, die etwa in Industrieanwendungen und in der Automobiltechnik zur Anwendung kommen. Vor diesem Hintergrund erwartete Siltronic zuletzt für 2026 einen "deutlichen" Rückgang beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern, der Umsatz dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr liegen.

Auch im ersten Quartal waren Umsatz und operativer Gewinn rückläufig, unter dem Strich schrieb Siltronic vor allem wegen höherer Abschreibungen einen Verlust von knapp 67 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor war noch ein Überschuss von 4,3 Millionen erzielt worden./tav/mne/jha/

Nachrichten zu Siltronic AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siltronic AG

DatumRatingAnalyst
15.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
06.05.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
01.06.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
08.05.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026Siltronic BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Siltronic HoldDeutsche Bank AG
01.05.2026Siltronic NeutralUBS AG
30.04.2026Siltronic HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Siltronic HaltenDZ BANK
29.04.2026Siltronic NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.07.2024Siltronic SellUBS AG
07.05.2024Siltronic SellUBS AG
02.05.2024Siltronic SellUBS AG
26.04.2024Siltronic SellUBS AG
11.04.2024Siltronic SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siltronic AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen