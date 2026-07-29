ROUNDUP: Siltronic wird etwas zuversichtlicher für Umsatzentwicklung

30.07.26 12:36 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine erwartete Nachfragebelebung bei Silizium-Wafern mit kleinerem Durchmesser stimmt Siltronic etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Nach einem schwachen ersten Halbjahr dürfte in der zweiten Jahreshälfte der Bedarf an 200-Millimeter-Wafern deutlich anziehen, hieß es vom Unternehmen am Donnerstag zur Veröffentlichung der Resultate des zweiten Quartals. Dafür werden auch die Personalkapazitäten angepasst. "Die Umsatz- und Ergebniswirkung 2026 bleibt jedoch begrenzt, da die Erholung auf einem niedrigen Preisniveau beginnt und der Produktmix noch gegenläufig wirkt."

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Siltronic rechnet nun aber immerhin damit, dass der Erlös 2026 im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahreswert von 1,35 Milliarden Euro herauskommt. Bisher hatte Siltronic-Chef Michael Heckmeier einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Vom Umsatz sollen unverändert 20 bis 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben.

Während die Nachfrage nach den Siliziumscheiben mit einem Durchmesser von 200 Millimeter zuletzt noch verhalten gewesen sei, standen 300-Millimeter-Wafer laut Siltronic hoch im Kurs. Die Kunden des Münchner Konzerns fertigen aus den Wafern Computer- und Elektronikchips. Vor allem Speicherchips sind aktuell wegen des KI-Booms heiß begehrt; andere Absatzmärkte etwa im Auto-, Smartphone- und Heim-PC-Bereich schwächeln aber oder sind noch recht träge.

Im abgelaufenen zweiten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um gut 2 Prozent auf 321,6 Millionen Euro, wie Siltronic in München mitteilte. Das operative Ergebnis fiel um rund ein Fünftel auf 69,4 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahresstart zeigten beide Werte aber bereits leichte Verbesserungen.

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Unter dem Strich fiel indes ein Verlust von 63,2 Millionen Euro an nach einem Überschuss von 14,6 Millionen vor einem Jahr. Das kommt aber nicht unerwartet, da Siltronic zuletzt mit planmäßigen Abschreibungen auf das neue Werk in Singapur begann.

Analyst Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies sieht in den Quartals-Resultaten keine Überraschungen. Die Indikation einer Erholung im Geschäft mit 200-Millimeter-Wafern sei indes positiv und sollte den zuletzt gefallenen Aktienkurs stützen, schrieb er.

Für die Papiere ging es bis zum Mittag im MDax denn auch um 8,6 Prozent auf 73,80 Euro nach oben. 2026 liegen sie damit wieder gut 50 Prozent im Plus. Ende Mai waren sie im Sog des allgemeinen KI-Booms allerdings schon bis auf knapp 109 Euro gestiegen. Im Juni nutzte Siltronic dann die Kurserholung für eine Kapitalerhöhung./mis/tav/jha/