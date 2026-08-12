ROUNDUP: SMA Solar setzt auf zweites Halbjahr - Aktie gefragt

13.08.26 16:15 Uhr

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Spezialist SMA Solar rechnet mit einer Belebung seiner Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte. So werde bei den Großprojekten ein operativ stärkeres zweites Halbjahr erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mit. Und auch bei den Systemen für Eigenheime und kleinere Unternehmen rechnen die Hessen mit einer verbesserten Umsatzentwicklung aufgrund des höheren Auftragseingangs des abgelaufenen zweiten Quartals. SMA hatte bereits Mitte Juli vorläufige Zahlen vorgelegt und in diesem Zuge die Prognose für 2026 erhöht.

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Gemäß der nun endgültig vorliegenden Zahlen ging der Umsatz leicht zurück auf 345,7 Millionen Euro. Davon blieben vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 49,1 Millionen Euro, nach minus 30,4 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Auf die Aktionäre entfiel ein Gewinn von 74,4 Millionen Euro, nach einem Verlust von 47,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Nach den endgültigen Quartalszahlen lobte Constantin Hesse von der Investmentbank Jefferies vor allem den sehr starken Auftragseingang - mit einem Rekordniveau im Kraftwerksbereich. Die Jahresziele hatte SMA bereits mit den Eckdaten Mitte Juli aufgestockt und nun bestätigt.

Die SMA-Aktien waren am Donnerstag gefragt. Am Nachmittag legte der Kurs um 2,7 Prozent auf 58,65 Euro zu. Im laufenden Jahr summieren sich die Gewinne auf 72 Prozent./lew/stk/jha/