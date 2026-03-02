DAX23.765 -3,5%Est505.783 -3,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +2,2%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.442 -2,4%Euro1,1605 -0,7%Öl82,47 +5,6%Gold5.279 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX unter 24.000 Punkten -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft! NVIDIA setzt auf Photonik für die KI-Zukunft!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: SMA Solar will 2026 wieder operativ Geld verdienen - Aktienkurs legt zu

03.03.26 10:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SMA Solar AG
30,36 EUR -0,88 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen SMA Solar will nach einem operativen Verlust 2025 im laufenden Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. 2026 wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 50 bis 180 Millionen Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Dienstag bei Vorlage vorläufiger Zahlen für das alte Jahr im hessischen Niestetal mitteilte. Analysten hatten hier zuletzt im Schnitt rund 139 Millionen Euro auf ihren Zetteln. Die Aktie legte am Vormittag um zuletzt rund fünf Prozent zu.

Wer­bung

2025 machte der Wechselrichter-Hersteller auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust (Ebitda) von 65,4 Millionen Euro, nach einem Minus von 16 Millionen Euro im Vorjahr. Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem Wertminderungen und Verschrottungen auf Vorräte sowie Rückstellungen für Abnahmeverpflichtungen. Hinzu kamen Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Kosten für ein Sparprogramm inklusive eines Stellenabbaus. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 181,1 Millionen Euro. 2024 hatte das Unternehmen hier einen Verlust von 117,7 Millionen Euro ausgewiesen.

"Das Geschäftsjahr 2025 war erneut sehr herausfordernd", sagte Unternehmenschef Jürgen Reinert laut der Mitteilung. Die sehr volatilen Märkte, geopolitischen Unsicherheiten und politisch getriebenen Diskussionen führten vor allem in den USA und Europa zu einer geringeren Investitionsbereitschaft.

Die Erlöse schrumpften im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent auf knapp 1,52 Milliarden Euro. Analysten haben mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Im laufenden Jahr peilt das Unternehmen Erlöse von 1,475 Milliarden bis 1,675 Milliarden Euro an.

Wer­bung

Nach Einschätzung von Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler erscheint der Ausblick vor dem Hintergrund starker Auftragseingänge ausgesprochen vorsichtig. Der Auftragsbestand verharrte Ende Dezember 2025 mit 1,35 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau.

Das Unternehmen will seinen geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht am 26. März vorlegen.

Der Solartechnikhersteller kämpft schon seit längerem mit einer rückläufigen Nachfrage, insbesondere im Markt für Heim- und Gewerbeanlagen. Hinzu kommen hoher Wettbewerbs- und Preisdruck. Seinen Sparkurs verschärfte der Konzern im vergangenen Jahr deshalb noch einmal. Bis Ende des Jahres 2026 will er weltweit rund weitere 350 Jobs streichen und noch einmal 100 Millionen Euro einsparen.

Wer­bung

Bereits 2024 hatte das Unternehmen einen Stellenabbau von weltweit 1.100 Stellen bis Ende 2025 angekündigt, davon rund 700 Stellen in Niestetal, 400 weitere im Ausland. Durch die Restrukturierung sollten bis zu 200 Millionen Euro eingespart werden - ungefähr die Hälfte davon durch den Personalabbau, die weiteren 50 Prozent durch Einsparungen bei Unternehmensausgaben unter anderem für Materialkosten, Dienstleister sowie Werbung und Marketing./mne/err/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf SMA Solar

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SMA Solar

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SMA Solar AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SMA Solar AG

DatumRatingAnalyst
09:11SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
15.01.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09:11SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
02.03.2026SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
27.03.2025SMA Solar BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.01.2026SMA Solar HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.2026SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2025SMA Solar HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
27.10.2025SMA Solar HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025SMA Solar VerkaufenDZ BANK
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
02.09.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
18.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.
07.08.2025SMA Solar UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SMA Solar AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen