ROUNDUP: Sondersitzung der Internationalen Atombehörde zum Iran am Montag

WIEN (dpa-AFX) - Wegen der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran gibt es am Montag auf Antrag Russlands eine Sondersitzung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA). Diese werde um 9.00 Uhr am Sitz der Organisation in Wien beginnen, eine Stunde vor einer ohnehin geplanten regulären Frühjahrssitzung des Gouverneursrates, wie die IAEA mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Der russische Botschafter bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, hatte die Sondersitzung beantragt. Zuvor hatte auch bereits der Iran unter Verweis auf eine "Bedrohung" der nuklearen Einrichtungen im Land eine Sondersitzung gefordert./al/DP/zb