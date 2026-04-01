DAX22.922 -1,1%Est505.633 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 +1,3%Nas22.018 +0,1%Bitcoin61.210 -0,6%Euro1,1678 +0,7%Öl94,45 -8,7%Gold4.791 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Plug Power A1JA81 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Deeskalation im Nahost-Konflikt: Trumps Ultimatum abgelaufen - USA und Iran beschließen Waffenruhe -- Asiens Börsen legen zu -- Ölpreise fallen massiv
Top News
Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel Erste Schätzungen: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Erste Schätzungen: SAP SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Sondierungen in Mainz beendet - Wie geht es weiter?

08.04.26 05:39 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Nehmen CDU und SPD in Rheinland-Pfalz Verhandlungen für die erste große Koalition in dem Bundesland auf? Das wollen beide Parteien heute (11.30 Uhr) in einer Pressekonferenz in Mainz bekanntgeben. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche werden die Verhandlungsführer - Gordon Schnieder für die CDU und der noch amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer für die SPD - über die Ergebnisse informieren.

Tatsächlich läuft wohl alles auf eine schwarz-rote Koalition unter CDU-Führung mit Schnieder als Ministerpräsident hinaus. Bei der Landtagswahl vor zweieinhalb Wochen (22. März) kam die CDU auf 31,0 Prozent. Die SPD lag mit 25,9 Prozent deutlicher dahinter. Platz drei holte die AfD mit 19,5 Prozent. Damit ist die CDU zum ersten Mal seit 35 Jahren in dem Bundesland wieder stärkste Kraft.

Ein schwarz-rotes Bündnis ist die einzige Option, da beide Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen haben und gemeinsam mit den Grünen jeweils keine Mehrheit hätten. Im neuen Landtag sind nur noch vier Parteien vertreten. Die kleinste Fraktion stellen die Grünen.

Vier Tage nach der Landtagswahl hatten die Sondierungen von CDU und SPD begonnen. Einzelheiten zum Rahmen und den Inhalten waren seither kaum nach außen gedrungen./irs/DP/zb