DAX24.352 +1,5%Est505.853 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,43 +0,6%Nas25.316 +1,0%Bitcoin69.540 +1,9%Euro1,1705 +0,1%Öl110,6 -3,0%Gold4.579 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street im Plus - NASDAQ mit Rekord -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Spahn als Fraktionschef der Union wiedergewählt

05.05.26 16:16 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die Abgeordneten der größeren Regierungsfraktion bestätigten den 45-jährigen CDU-Politiker ein Jahr nach seinem Amtsantritt mit großer Mehrheit bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt. Ein Fraktionssprecher gab das Ergebnis mit 86,5 Prozent an. Im vergangenen Jahr hatte er noch 91,3 Prozent erzielt. Enthaltungen werden von der Union nicht mitgerechnet.

Holpriger Start in erste Amtszeit

Die Amtszeit Spahns hatte holprig begonnen. Das Platzen der Wahl der Rechtswissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht wurde ihm angelastet, weil er den Widerstand in der eigenen Fraktion nicht rechtzeitig erkannte.

Die wohl schwierigste Nagelprobe hatte Spahn im Herbst zu meistern, als die Junge Union den Aufstand gegen das Rentengesetz von SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas probte. Merz zeigte sich trotzig und ging auf Konfrontationskurs. Spahn musste die notwendigen Stimmen organisieren und nahm sich jeden Einzelnen der jungen Rebellen in seiner Fraktion vor.

Vom Wackelkandidaten zum "Stabilitätsanker"

Nach den schwierigen ersten Monaten hat sich Spahn gefangen, sein Rückhalt in der Fraktion gilt inzwischen als stabil. Er tritt heute deutlich befreiter auf als in der Startphase der Koalition, lässt sich viel häufiger im Fernsehen blicken. Während er anfangs als der Wackelkandidat im Team Union galt, sieht er sich nun selbst als "Stabilitätsanker" der Koalition - zusammen mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.

Raus aus "Spiralen der Selbstvergewisserung"

Vor der Fraktionssitzung mahnte Spahn Union und SPD zum Zusammenhalt. Man habe sich in den letzten Monaten zu sehr in "Spiralen der Selbstvergewisserung und der Rechtfertigung" verfangen. "Da müssen und wollen wir raus, wieder zu gemeinsamer Arbeit in dieser Koalition", sagte er. "Wir sind dazu verpflichtet, in der politischen Mitte, in dieser Koalition, die Probleme zu lösen."/mfi/DP/jha