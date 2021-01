ROUNDUP:/Spahn: 'Das ist ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich hoffnungsfroh gezeigt angesichts jüngster Entwicklungen bei der Corona-Massenimpfung in Deutschland und der EU. "Das ist ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie", sagte Spahn am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Zuvor hatte es mehrere Schritte gegeben, die für eine etwas beschleunigte Impfkampagne sorgen könnten. So können die aktuellen Lieferungen des ersten zugelassenen Impfstoffs von Biontech (BioNTech (ADRs))/Pfizer mehr Menschen zur Verfügung stehen, weil eine Entnahme von sechs statt fünf Dosen zugelassen wurde.

Spahn sagte: "Wir können mehr Impfdosen pro Ampulle verwenden. Der zweite Impfstoffhersteller wird kommende Woche liefern. Der dritte Impfstoff steht vor der Zulassung. Uns stehen zusätzliche Impfdosen durch den neuen EU-Vertrag mit Biontech zu. Und wir bauen darauf, dass der Produktionsstandort in Marburg im Februar ans Netz geht." Spahn: "Das heißt: mehr Impfstoff, mehr Schutz, weniger Angriffsfläche für das Virus."

Der zweite zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna kommt ab diesem Dienstag bei den Bundesländern an. EU-weit gibt es zudem eine neue Vereinbarung über bis zu weitere 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und seines US-Partners Pfizer. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA erwartet den Antrag des Hersteller AstraZeneca auf eine bedingte Marktzulassung in der EU. Mit einer Zustimmung wird gerechnet./bw/DP/nas