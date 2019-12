ROUNDUP: Spaniens Parlament konstituiert sich: Regierungsbildung aber fraglich

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

Wall Street mit Verlusten -- DAX leicht im Plus -- USA verhängen Zölle auf französische Waren -- Lufthansa krempelt Vorstand um -- UniCredit, RTL, MTU & SAFRAN, Merck im Fokus

CTS Eventim übernimmt österreichischen Konzertveranstalter. Daimler und Geely starten Limousinen-Service in China. UnitedHealth stellt für 2020 weiteres Wachstum in Aussicht. EVOTEC beteiligt sich an Finanzierungsrunde von Celmatix. RWE fordert wohl Reform der Abstandsregeln.