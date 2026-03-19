DAX22.728 -0,5%Est505.593 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -0,5%Nas22.091 -0,3%Bitcoin60.893 +0,9%Euro1,1548 -0,3%Öl110,2 +2,4%Gold4.668 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 SAP 716460 Vincorion VNC001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX dreht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- Feiertag in Japan -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion im Fokus
Top News
Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus Tesla startet Terafab-Projekt: Eigene KI-Chip-Fabrik soll in wenigen Tagen anlaufen - Aktie im Fokus
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP/Sparprogramm und Netzumbau: Fedex erhöht Gewinnprognose - Aktie legt zu

20.03.26 10:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
44,46 EUR -0,27 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FedEx Corp.
338,30 EUR 5,40 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
United Parcel Service Inc. (UPS)
84,36 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MEMPHIS (dpa-AFX) - Der US-Logistikkonzern FedEx hat trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie der US-Zollpolitik die Gewinnerwartung für das bis Ende Mai laufende Geschäftsjahr erhöht. Grund für die erhöhte Prognose sind die Fortschritte beim Netzwerk-Umbau sowie beim Sparprogramm, wie der DHL-(DHL Group (ex Deutsche Post)) und UPS-Konkurrent (United Parcel Service) am Donnerstag nach Börsenschluss in Memphis mitteilte. Im dritten Quartal konnte Fedex Umsatz und Ergebnisse steigern. Die Aktie legte am Freitag vorbörslich um mehr als zehn Prozent zu. Neben der erhöhten Prognose überzeugten die Investoren auch die Quartalszahlen. Diese fielen besser als erwartet aus.

Wer­bung

Für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 peilt Fedex nun beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie ein Anstieg auf 19,30 bis 20,10 US-Dollar an. Bislang hatte der Konzern mit maximal 19 Dollar gerechnet. Die neue Prognose liegt über der bisherigen Erwartung der Experten.

Der Logistikkonzern gilt oft als wirtschaftlicher Gradmesser, da sein Geschäft eine breite Palette von Branchen und Verbrauchern auf der ganzen Welt abdeckt. Fedex rechnet zwar nicht damit, dass sich der Krieg im Nahen Osten direkt auf das eigene Geschäft auswirkt. Allerdings belasteten etwa die aufgrund des Konflikts höheren Energiepreise die Weltwirtschaft, erklärte das Unternehmen.

Die Nachfragetrends blieben vor dem vierten Quartal im Wesentlichen unverändert, sagte Unternehmenschef Raj Subramaniam in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die ersten beiden Märzwochen verliefen in etwa im Rahmen der eigenen Erwartungen. Zudem teilte der Konzern mit, die Ausgliederung des Frachtgeschäfts sei weiterhin für Juni geplant.

Wer­bung

In den drei Monaten bis Ende Februar kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 24 Milliarden Dollar. Der von Analysten viel beachtete bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um mehr als 16 Prozent auf 5,25 Dollar. Analysten hatten mit einem Rückgang gerechnet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,06 Milliarden Dollar und damit ebenfalls gut 16 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./mne/zb/men/jha/

In eigener Sache

Übrigens: FedEx und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu FedEx Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu FedEx Corp.

DatumRatingAnalyst
11:21FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:21FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2026FedEx OverweightBarclays Capital
13.03.2026FedEx BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2026FedEx BuyJefferies & Company Inc.
10.02.2026FedEx OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025FedEx NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.06.2021FedEx VerkaufenDZ BANK
18.12.2020FedEx VerkaufenDZ BANK
18.09.2019FedEx VerkaufenDZ BANK
10.12.2008FedEx DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für FedEx Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen