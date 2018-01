ROUNDUP: SPD-Generalsekretär: Sind uns Verantwortung für Deutschland bewusst

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat ein positives Fazit der ersten Sondierungsrunde über eine Fortsetzung der großen Koalition mit CDU und CSU gezogen. "Wir alle sind uns der Verantwortung, die wir für die Zukunft Deutschlands und Europas gemeinsam tragen, bewusst", teilte Klingbeil am Sonntagabend in einer Erklärung mit. Es sei der feste Wille, dass es am Donnerstag ein Sondierungsergebnis gebe, "auf dessen Grundlage wir dann entscheiden, ob sich weitere Gespräche lohnen".

Man habe konzentrierte und offene Gespräche geführt, sagte Klingbeil. Die drei Parteichefs hätten vor Beginn deutlich gemacht, dass es ein "Weiter so" nicht geben könne. Die Situation in Europa und der Welt sowie die Zusammensetzung des Bundestages zeige: "Wir befinden uns in einer neuen Zeit. Und diese neue Zeit braucht eine neue Politik."

Über die Frage, wie CDU, SPD und CSU auf die großen Herausforderungen Antworten finden könnten, werde man nun reden. Alle Seiten würden auch darüber verhandeln, "wie ein neuer politischer Stil in diesem Land aussehen kann und wie die drei Parteien diesen Stil gemeinsam prägen können", sagte der SPD-Politiker, ohne die Rechtspopulisten von der AfD ausdrücklich zu nennen.

Man habe die Debatte in 15 Arbeitsgruppen aufgenommen, teilte Klingbeil mit. In manchen sei man weit vorangekommen, in anderen noch nicht. Es sei vereinbart worden, dass aus den Arbeitsgruppen nicht berichtet werden solle.