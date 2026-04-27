DAX24.025 -0,2%Est505.844 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7400 +1,6%Nas24.678 -0,8%Bitcoin64.869 -1,8%Euro1,1695 -0,2%Öl111,3 +2,8%Gold4.572 -2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Bayer BAY001 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Bed Bath & Beyond, Alphabet, BP, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Coca-Cola-Aktie steigt: Starker Jahresstart treibt Getränkekonzern an Coca-Cola-Aktie steigt: Starker Jahresstart treibt Getränkekonzern an
Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Meta Platforms stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach

28.04.26 15:46 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Spotify
369,00 EUR -69,00 EUR -15,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im ersten Quartal trotz Preiserhöhungen mehr Nutzer gewonnen als erwartet. Die Zahl der monatlich Aktiven stieg um zwölf Prozent auf 761 Millionen, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Die zahlenden Abonnenten legten um neun Prozent auf 293 Millionen zu. Anleger an der Börse hatten sich aber wohl mehr erhofft - zumindest bei den Aussichten für das zweite Quartal. Die Spotify-Aktie gab kurz nach Handelsstart in New York um 11 Prozent nach.

An der Wall Street herrscht weiterhin Skepsis, ob der Konzern eine überzeugende Strategie im Umgang mit KI hat. Zudem steht Spotify im Wettbewerb mit Technologieriesen wie YouTube, Amazon und Meta, auf deren Diensten Nutzer ebenfalls Musik, Bücher und Podcasts konsumieren können.

Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal wie von Branchenexperten erwartet im Jahresvergleich um 8 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn toppte die Markterwartungen mit einem Anstieg um 40 Prozent auf 715 Millionen Euro. Der Überschuss verdreifachte sich sogar auf 721 Millionen Euro.

Für das laufende zweite Quartal rechnet Spotify mit einer Zunahme der aktiven Nutzer auf 778 Millionen - etwas mehr als am Markt erwartet. Für den operativen Gewinn peilt das Management 630 Millionen Euro an. Analysten hatten hier jedoch mehr auf dem Zettel.

Spotify hat sich längst von einer reinen Musikplattform zu einem breiten Audio- und Videoangebot entwickelt, darunter Hörbücher und Podcasts. Zuletzt schloss das Unternehmen eine Kooperation mit dem Fitnessgeräte-Hersteller Peloton (Peloton Interactive).

Der Konzern setzt darauf, dass Kunden genug passende Inhalte finden, um höhere Preise zu akzeptieren. So erhöhte Spotify in den USA im Januar den Preis für Premium-Abos um acht Prozent auf 13 Dollar im Monat. Viele Hörer gelten als besonders treu, weil sie sich über Jahre individuelle Musik- und Audiobibliotheken aufgebaut haben und diese ungern aufgeben würden./err/stw/he

Nachrichten zu Spotify

DatumMeistgelesen

Analysen zu Spotify

DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
30.04.2019Spotify buyGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2019Spotify BuyPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
21.12.2018Spotify NeutralB. Riley FBR
25.07.2018Spotify HoldPivotal Research Group
10.07.2018Spotify PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Spotify nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen