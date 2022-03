ROUNDUP: Spritpreis stagniert - Für Ölpreis eigentlich zu teuer

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX vor Fed-Zinsentscheid weit im Plus -- Dow höher -- BMW rechnet mit Gewinnplus -- E.ON verbessert bereinigten Konzerngewinn -- Alibaba, VW, Nagarro im Fokus

Commerzbank reduziert Risiken im Russland-Geschäft. Intesa Sanpaolo mit Milliarden-Risiko in Russland und Ukraine. UBS zuversichtlich für Carl Zeiss Meditec. IEA erwartet geringere Ölförderung in Russland. Bundeskabinett will Verträge mit BioNTech, CureVac & Co für Impfstoffversorgung abschließen. Ukraine-Verhandlungen: Russlands Außenminister sieht Hoffnung auf Kompromiss.