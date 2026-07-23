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ROUNDUP: Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab

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Aktien
Stabilus SE
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KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus (Stabilus SE) muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt.

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Das seit Jahren schwächelnde Papier rutschte im Nebenwertesegment SDAX zuletzt um gut 6 Prozent ab. Damit wurde die Erholung der letzten Wochen abrupt gestoppt. Möglicherweise weckte der Abgang auch schlechte Erinnerungen: Bereits Ende Februar vergangenen Jahres hatte der Vorgänger von Jaeger, Stefan Bauerreis, aus persönlichen Gründen um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Jaeger hatte das Amt des Finanzvorstandes erst im November 2025 übernommen.

Die Verantwortung für das Finanzressort übernimmt bis zur Neubesetzung erneut interimistisch der Vorstandsvorsitzende Michael Büchsner, wie Stabilus weiter mitteilte. Er werde dabei operativ von dem erfahrenen Finanzmanager Thomas Kresser unterstützt. Für die dauerhafte Wiederbesetzung der Position hat der Aufsichtsrat den Angaben zufolge einen Auswahlprozess eingeleitet.

Stabilus kämpft mit einer schwachen Autokonjunktur und einer gesunkenen Nachfrage. Viele der Hersteller haben mit einem starken Absatzrückgang zu kämpfen - auch wegen einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt. Das Unternehmen war daher erst Ende Juli vorsichtiger für das laufende Geschäftsjahr geworden. Stabilus stellt unter anderem Gasdruckfedern und elektromechanische Antriebe für Kofferraumklappen her./nas/err/men

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DatumRatingAnalyst
04.08.26 Stabilus SE Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)