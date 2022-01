ROUNDUP: Stärkster Anstieg der Baupreise in Deutschland seit 1970

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fällt zurück -- Chinas Börsen schließen fester -- Zeiss und Siemens Energy planen Kooperation -- Volkswagen steigert US-Absatz 2021 deutlich -- BP, HeidelCement, Vitesco im Fokus

thyssenkrupp baut für Shell in Rotterdam große Wasserstoff-Anlage. adidas will im 1. Quartal Aktien von bis zu eine Milliarde Euro zurückkaufen. Bayer erwirbt Zugang zu Gen-Editierungs-Technologie von Mammoth. Novartis/Molecular Partners mit Phase-2-Erfolg von COVID-19-Medikament. Verdi: Rund 400 Amazon-Beschäftige in Leipzig legen Arbeit nieder.