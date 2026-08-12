ROUNDUP: Stahlträger stürzt auf Autobahn - A81 stundenlang dicht

12.08.26 11:41 Uhr

BAD DÜRRHEIM (dpa-AFX) - Bei Bauarbeiten an einer Brücke ist ein tonnenschwerer Stahlträger auf ein Gerüst und danach auf die Autobahn 81 bei Bad Dürrheim im Schwarzwald gestürzt. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Die wichtige Verkehrsachse zwischen Stuttgart, Rottweil und Singen musste zunächst stundenlang voll gesperrt werden. Unklar ist bisher, wann zumindest eine der beiden Fahrtrichtungen wieder freigegeben werden kann, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilte.

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Nach ihren Angaben krachte am frühen Morgen einer von vier Stahlträgern eines Traggerüsts bei der Montage auf die Fahrbahn. "Die A81 in Fahrtrichtung Singen ist dadurch blockiert", teilte die Autobahn-Gesellschaft mit.

Der Verkehr Richtung Singen wird an der A81-Anschlussstelle Bad Dürrheim bis zur Anschlussstelle Geisingen umgeleitet. Auch die A864 ist deshalb in Richtung des Autobahndreiecks Bad Dürrheim gesperrt. Die Polizei rechnet noch mit Einschränkungen "mindestens bis in den späten Nachmittag hinein".

Statiker soll Stabilität prüfen

"An der betroffenen Brücke fanden Sanierungsarbeiten statt", sagte ein Polizeisprecher. Es müsse noch herausgefunden werden, wie es genau zum Sturz des Stahlträgers auf die Fahrbahn gekommen sei.

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Nach Angaben der Autobahn GmbH soll ein Statiker die Brücke südlich von Bad Dürrheim bei Oberbaldingen überprüfen. "Das teilweise bereits aufgebaute Traggerüst wird sicherheitshalber überprüft", sagte die Sprecherin. Auch laut der Polizei muss geklärt werden, ob die weiteren Stahlträger ausreichend Halt bieten.

Am Morgen war der aufgestaute Verkehr unter Polizeibegleitung rückwärts entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung von der A81 in Richtung A864 abgeleitet worden. Reisende bat die Polizei, sich auf Verkehrsbehinderungen einzustellen und den Bereich weiträumig zu umfahren.

Stark genutzte Verbindung nach Süden

Die A81 verbindet den Großraum Stuttgart mit dem Bodensee und der Schweizer Grenze, sie dient Pendlern und Unternehmen aus den Regionen Schwarzwald-Baar und Rottweil zudem als zentraler Verkehrsweg in Richtung Stuttgart. Urlauber nutzen die Autobahn auch stark, um in den Ferienzeiten in die Schweiz oder nach Italien zu kommen./mov/mrk/DP/jha